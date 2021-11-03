Эксперт: никому не было бы дела до Скотти Пиппена, если бы не Майкл Джордан

Известный баскетбольный эксперт Скип Бэйлесс прокомментировал скандальные заявления Скотти Пиппена. Легендарный игрок на протяжении последних месяцев жёстко критикует своего бывшего партнёра по «Чикаго Буллз» Майкла Джордана.



«Скотти должен благодарить свою счастливую звезду каждую ночь за то, что он выступал вместе с самым великим игроком в истории спорта. Без Майкла Джордана Пиппен был просто ещё одним хорошим игроком, до которого никому не было бы дела. Он по-прежнему ездит на фалдах пальто Джордана», — написал Бэйлесс в своём «твиттере».



В числе прочего Пиппен заявил, что Джордан выпустил «Последний танец», чтобы противостоять популярности Леброна Джеймса. Также Скотти посетовал, что за сериал ему ничего не заплатили.