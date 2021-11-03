Дэмьен Лиллард установил антирекорд в истории НБА

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард установил антирекорд Национальной баскетбольной ассоциации. Сейчас процент реализации трёхочковых у Лилларда составляет всего 23,1% — это худший показатель за всю историю НБА на дистанции в семь первых матчей сезона.



Отметим, что в выборке находились только игроки, отыгравшие семь первых матчей сезона и сделавшие не менее 65 попыток реализовать трёхочковый бросок.



Антирейтинг НБА:



1. Дэмьен Лиллард (сезон-2021/2022) — 23,1%

2. Джеймс Харден (сезон-2015/2016) — 24%

3. Джеймс Харден (сезон-2019/2020) — 25,3%

4. Брэдли Бил (сезон-2019/2020) — 28,8%

5. Пол Джордж (сезон-2018/2019) — 29,2%.



Ранее Лиллард прокомментировал призывы бросить «Портленд» и перейти в «Филадельфию».

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