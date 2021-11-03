Дэмьен Лиллард установил антирекорд в истории НБА
Поделиться
Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард установил антирекорд Национальной баскетбольной ассоциации. Сейчас процент реализации трёхочковых у Лилларда составляет всего 23,1% — это худший показатель за всю историю НБА на дистанции в семь первых матчей сезона.
Отметим, что в выборке находились только игроки, отыгравшие семь первых матчей сезона и сделавшие не менее 65 попыток реализовать трёхочковый бросок.
Антирейтинг НБА:
1. Дэмьен Лиллард (сезон-2021/2022) — 23,1%
2. Джеймс Харден (сезон-2015/2016) — 24%
3. Джеймс Харден (сезон-2019/2020) — 25,3%
4. Брэдли Бил (сезон-2019/2020) — 28,8%
5. Пол Джордж (сезон-2018/2019) — 29,2%.
Ранее Лиллард прокомментировал призывы бросить «Портленд» и перейти в «Филадельфию».
Комментарии
- 3 ноября 2021
-
18:17
-
17:17
-
17:08
-
16:24
-
15:55
-
14:46
-
13:57
-
13:05
-
11:44
-
10:40
-
09:37
-
08:35
-
08:27
-
01:15
-
00:16
- 2 ноября 2021
-
22:34
-
21:32
-
20:36
-
19:53
-
19:02
-
18:59
-
18:34
-
17:33
-
16:56
-
16:16
-
14:38
-
13:27
-
12:41
-
11:45
-
10:57
-
10:14
-
09:18
-
08:56
-
07:34
-
04:24
Партнерский контент