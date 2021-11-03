Уорти: если к моей голове приставят пистолет, я скажу, что Абдул-Джаббар — величайший

Бывший баскетболист, а ныне телевизионный эксперт Джеймс Уорти рассказал, кого считает величайшим игроком в истории баскетбола за все времена. Уорти подчеркнул, что он не слишком любит подобные определения.



«Мне не нравится, когда люди спрашивают меня про величайшего игрока всех времён. Но если к моей голове кто-то приставит пистолет и мне придётся выбирать, я скажу, что Абдул-Джаббар — величайший», — цитирует Уорти журналист Лэндон Буфорд в своём «твиттере».



Абдул-Джаббар — шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (1971, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988). Два раза он признавался MVP финала НБА (1971, 1985). Шесть раз Карим становился самым ценным игроком НБА. 19 раз участвовал в Матче всех звёзд НБА.

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