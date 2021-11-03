ЦСКА сообщил новую информацию по Николе Милутинову

Центровой московского ЦСКА Никола Милутинов вернулся к тренировкам с командой, информирует официальный сайт «армейцев». 26-летний баскетболист может принять участие в матче с «Фенербахче», который состоится 4 ноября. Решение о его возможном выходе на паркет будет приниматься перед игрой.



Милутинов получил травму колена 30 сентября, уже на третьей минуте гостевого матча первого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом». Игрок получил повреждение во время борьбы за мяч с соперниками и не смог продолжить игру. Последовавшее позже медицинское обследование выявило частичное повреждение внутренней боковой связки левого колена. Центровой проходил курс консервативной терапии на базе клуба



Ранее «Фенербахче» объявил о двух кадровых потерях перед матчем с ЦСКА.

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