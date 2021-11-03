Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА сообщил новую информацию по Николе Милутинову

ЦСКА сообщил новую информацию по Николе Милутинову
Комментарии

Центровой московского ЦСКА Никола Милутинов вернулся к тренировкам с командой, информирует официальный сайт «армейцев». 26-летний баскетболист может принять участие в матче с «Фенербахче», который состоится 4 ноября. Решение о его возможном выходе на паркет будет приниматься перед игрой.

Милутинов получил травму колена 30 сентября, уже на третьей минуте гостевого матча первого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом». Игрок получил повреждение во время борьбы за мяч с соперниками и не смог продолжить игру. Последовавшее позже медицинское обследование выявило частичное повреждение внутренней боковой связки левого колена. Центровой проходил курс консервативной терапии на базе клуба

Ранее «Фенербахче» объявил о двух кадровых потерях перед матчем с ЦСКА.

Новость по теме
«Фенербахче» объявил о двух кадровых потерях перед матчем с ЦСКА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021