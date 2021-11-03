Объявлен состав сборной России на матчи квалификации чемпионата мира в ноябре

Главный тренер сборной России Зоран Лукич назвал расширенный состав на сбор перед матчами с Италией и Исландией в квалификации чемпионата мира, сообщает официальный сайт РФБ.

Защитники



Владислав Емченко («Локомотив-Кубань»)

Георгий Жбанов (УНИКС)

Вячеслав Зайцев (УНИКС)

Денис Захаров («Зенит»)

Артем Комолов (УНИКС)

Дмитрий Кулагин («Зенит»)

Михаил Кулагин («Нижний Новгород»)

Иван Стребков («Нижний Новгород»)

Александр Хоменко (ЦСКА)



Форварды



Семен Антонов (ЦСКА)

Антон Астапкович («Нижний Новгород»)

Евгений Валиев (УНИКС)

Игорь Вольхин («Зенит»)

Филипп Гафуров (ЦСКА-2)

Андрей Зубков («Зенит»)

Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»)

Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»)

Сергей Торопов («Нижний Новгород»)



Центровые



Александр Ганькевич («Нижний Новгород»)

Владимир Ивлев (ЦСКА)



Резерв



Евгений Воронов («Парма»)

Иван Ухов (ЦСКА)

Антон Квитковских («Автодор»)

В конце ноября российским баскетболистам предстоят два домашних матча в Санкт-Петербурге — с Италией и Исландией. Также в группе H, напомним, выступает команда Нидерландов.



Основная часть команды — 18 баскетболистов — прибудет в Северную столицу с 18 по 20 ноября и приступит к тренировкам в Академии баскетбола «Зенит». Андрей Зубков и Дмитрий Кулагин по договорённости с клубом поступят в распоряжение национальной команды только на вторую игру — после того, как помогут «Зениту» в гостевом матче Евролиги с «Панатинаикосом» 25 ноября. Ещё три игрока включены в резервный список и приедут в сборную в случае необходимости.



Матчи с Италией и Исландией станут первыми официальными играми сборной России на берегах Невы. Начало игр: 26 ноября с Италией — в 19:00, 29 ноября с Исландией — в 20:00.