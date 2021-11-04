«Автодор» в овертайме вырвал победу в матче с «Сарагосой»

«Автодор» в матче группового этапа Кубка Европы ФИБА на выезде обыграл «Сарагосу» — 92:86 (18:17, 30:17, 12:24, 19:21, 13:7).

Первая четверть завершилась с минимальным преимуществом «Автодора» — 18:17. Во второй десятиминутке саратовский клуб увеличил преимущество до двузначного — 48:34. В третьей четверти «Сарагоса» сумела сократить отставание — 58:60. В основное время матча на табло был зафиксирован равный счёт — 79:79. В овертайме «Автодор» дожал соперника.

Лучшую результативность в составе «Автодора» показали Джарон Джонсон (20 очков), Филип Скрабб (19 очков, 8 подборов) и Желько Шакич (18 очков, 12 подборов). В составе «Сарагосы» 26 очков записал на свой счёт Стэн Окойе. «Автодор» с результатом 4-0 лидирует в группе D. Далее следуют «Реджо-Эмилия» (3-1), «Сарагоса» (1-3) и «Хапоэль Гильбоа» (0-4).