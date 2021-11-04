37 очков и 10 подборов Дерозана не спасли «Чикаго» от поражения в матче с «Филадельфией»

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Чикаго Буллз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 103:98.

Самым результативным в составе «Филадельфии» стал Сет Карри, записав в свой актив 22 очка. Джоэл Эмбиид и Матисс Тибулл набрали по 18 очков.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Демар Дерозан, который оформил дабл-дабл из 37 очков и 10 подборов. Зак Лавин набрал 27 очков.

«Филадельфия» одержала четвёртую победу подряд. «Чикаго» потерпел первое поражение после двух побед.

В другом матче регулярного чемпионата «Индиана Пэйсерс» обыграла «Нью-Йорк Никс» со счётом 111:97, а «Вашингтон Уизардс» проиграл «Торонто Рэпторс» со счётом 100:109.