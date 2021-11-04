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37 очков и 10 подборов Дерозана не спасли «Чикаго» от поражения в матче с «Филадельфией»

37 очков и 10 подборов Дерозана не спасли «Чикаго» от поражения в матче с «Филадельфией»
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Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Чикаго Буллз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 103:98.

Самым результативным в составе «Филадельфии» стал Сет Карри, записав в свой актив 22 очка. Джоэл Эмбиид и Матисс Тибулл набрали по 18 очков.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Демар Дерозан, который оформил дабл-дабл из 37 очков и 10 подборов. Зак Лавин набрал 27 очков.

«Филадельфия» одержала четвёртую победу подряд. «Чикаго» потерпел первое поражение после двух побед.

В другом матче регулярного чемпионата «Индиана Пэйсерс» обыграла «Нью-Йорк Никс» со счётом 111:97, а «Вашингтон Уизардс» проиграл «Торонто Рэпторс» со счётом 100:109.

НБА - регулярный чемпионат
04 ноября 2021, четверг. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
103 : 98
Чикаго Буллз
Чикаго
Филадельфия Сиксерс: Карри - 22, Ньянг - 18, Эмбиид - 18, Макси - 14, Коркмаз - 11, Тибулл - 8, Милтон - 7, Джо - 3, Драммонд - 2, Бэсси, Грин, Рид, Риллер, Симмонс, Спрингер, Харрис, Хенри
Чикаго Буллз: Дерозан - 37, Лавин - 27, Болл - 13, Карузо - 6, Вучевич - 4, Грин - 4, Джонс - 4, Досунму - 3, Браун, Брэдли, Джонсон, Дотсон, Кук, Симонович, Томас, Уайт, Уильямс
НБА - регулярный чемпионат
04 ноября 2021, четверг. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
111 : 98
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 25, ЛеВерт - 21, Брогдон - 17, Крэйг - 12, Дуарте - 10, Сабонис - 10, Битадзе - 8, Макконнелл - 5, Мартин - 3, Бриссетт, Вашингтон, Джарро, Джексон, Лэмб, Уонамэйкер, Уоррен, Холидэй
Нью-Йорк Никс: Барретт - 23, Рэндл - 18, Фурнье - 14, Роуз - 13, Бёркс - 10, Топпин - 7, Куикли - 4, Уокер - 4, Робинсон - 3, Ноэль - 2, Гибсон, Гримс, Макбрайд, Нокс, Саманич, Селден, Симс
НБА - регулярный чемпионат
04 ноября 2021, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
100 : 109
Торонто Рэпторс
Торонто
Вашингтон Уизардс: Бил - 25, Харрелл - 15, Нето - 14, Динвидди - 12, Авдия - 11, Гэффорд - 9, Колдуэлл-Поуп - 8, Кисперт - 4, Кузма - 2, Брайант, Гилл, Дав. Бертанс, Тодд, Уинстон, Хатимура, Холидей, Ээи
Торонто Рэпторс: Ванвлит - 33, Ануноби - 21, Михайлюк - 15, Трент-мл. - 15, Берч - 9, Ачиува - 6, Буше - 5, Бэнтон - 5, Барнс, Бонга, Ватанабэ, Горан Драгич, Деккер, Джонсон, Сиакам, Флинн, Шампани
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