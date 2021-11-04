«Мемфис» обыграл «Денвер», у Йокича – дабл-дабл

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Денвер Наггетс».

Встреча прошла в Мемфисе на стадионе «ФедЭксФорум» и завершилась победой хозяев со счётом 108:106.

Самым результативным в составе победителей стал Джарен Джексон, который набрал 22 очка. Джа Морант записал в свой актив 18 очков. Лучшей результативностью в «Далласе» отличился Никола Йокич, оформив дабл-дабл из 34 очков и 11 подборов. Уилл Бартон набрал 26 очков. Майкл Портер оформил дабл-дабл из 12 очков и 11 подборов.

«Мемфис» одержал третью победу за последние четыре игры. «Денвер» потерпел второе поражение подряд.

В другом матче «Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 126:115.