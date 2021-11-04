«Мемфис» обыграл «Денвер», у Йокича – дабл-дабл
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Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Денвер Наггетс».
Встреча прошла в Мемфисе на стадионе «ФедЭксФорум» и завершилась победой хозяев со счётом 108:106.
Самым результативным в составе победителей стал Джарен Джексон, который набрал 22 очка. Джа Морант записал в свой актив 18 очков. Лучшей результативностью в «Далласе» отличился Никола Йокич, оформив дабл-дабл из 34 очков и 11 подборов. Уилл Бартон набрал 26 очков. Майкл Портер оформил дабл-дабл из 12 очков и 11 подборов.
«Мемфис» одержал третью победу за последние четыре игры. «Денвер» потерпел второе поражение подряд.
В другом матче «Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 126:115.
НБА - регулярный чемпионат
04 ноября 2021, четверг. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
108 : 106
Денвер Наггетс
Денвер
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 22, Морант - 18, Андерсон - 16, Бейн - 16, Уильямс - 11, Мелтон - 10, Адамс - 8, Джонс - 7, Альдама, Брукс, Калвер, Кларк, Кончар, Меррилл, Пон, Тийе, Тиллман
Денвер Наггетс: Йокич - 34, Бартон - 26, Портер - 12, Гордон - 9, Хиланд - 9, Моррис - 8, Грин - 4, Грин - 2, Кампаццо - 2, Бол, Дозьер, Корнели, Маррей, Ннаджи, Риверс, Ховард, Чанчар
НБА - регулярный чемпионат
04 ноября 2021, четверг. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
115 : 126
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 28, Таунс - 18, Бисли - 14, Вандербилт - 13, Окоги - 11, Рид - 11, Беверли - 10, Макдэниелс - 5, Маклафлин - 3, Ноуэлл - 2, Больмаро, Лейман, Найт, Принс, Райт, Расселл
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 32, Джексон - 29, Батюм - 20, Мэнн - 17, Зубац - 10, Бледсо - 6, Кеннард - 5, Хартенштайн - 5, Уинслоу - 2, Бостон, Джонсон, Ибака, Коффи, Леонард, Моррис, Престон, Скрабб
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