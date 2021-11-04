Скотти Пиппен сделал новый жёсткий выпад в адрес Майкла Джордана

Шестикратный чемпион НБА в составе команды «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен в очередной раз сделал выпад в сторону бывшего партнёра по команде, легендарного игрока Майкла Джордана, комментируя свои высказывания о нём в автобиографии.



«Майкл всегда в некотором смысле отделял себя от того, что я считаю традиционной концепцией команды. Думаю, «Последний танец» просто стал завершающим штрихом. Весь сериал фактически был о нём. Я не могу назвать отношение Джордана к партнёрам по команде непродуктивным, потому что это не так. Но мы продолжили выигрывать после того, как он завершил карьеру. Да, мы не завоевали титул, но у нас был неполный состав из-за того, что Джордан завершил карьеру осенью и мы не успели подписать свободных агентов.



Боюсь ли я, что моя книга испортит наши с ним отношения? Нет. Я не предупреждал его, что скажу о нём. Перемирие с Айзеей Томасом? Я провёл в НБА 18 лет, и мы никогда не общались. С тех пор прошло 15 лет, так зачем начинать сейчас? Наши пути не пересекаются», — приводит слова Скотти Пиппена New York Times.

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