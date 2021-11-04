Димитрис Итудис: ЦСКА хочет сдержать обещание перед людьми, которым небезразличен клуб

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги с турецким «Фенербахче».

«Фенербахче» – очень агрессивная команда, она создана для игры на уровне фола, для проявления этой агрессии по всей площадке. Они также приезжают сюда после серии поражений, поэтому они очень мотивированы. Жду очень тяжелой, жесткой игры до конца, это то, что мы должны пообещать.



Хотим сдержать это обещание перед людьми, которым небезразличен этот клуб, перед болельщиками, руководством и перед самими собой. Игроки это понимают, и завтра мы идём в бой. Мы собираемся выйти и выложиться полностью», – приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.