Аналитик НБА: Скотти Пиппену должно быть стыдно за себя

Известный баскетбольный аналитик Стивен Эй Смит прокомментировал скандальные заявления Скотти Пиппена. Легендарный игрок на протяжении последних месяцев жёстко критикует своего бывшего партнёра по «Чикаго Буллз» Майкла Джордана.



«Скотти Пиппену должно быть стыдно за себя», — написал в своём «твиттере» Стивен Эй Смит.



В числе прочего Пиппен заявил, что Джордан выпустил «Последний танец», чтобы противостоять популярности Леброна Джеймса. Также Скотти посетовал на то, что Джордан за «Последний танец» получил $ 10 млн, в то время как он с товарищами по команде, по его же словам, не заработал ни цента.



Накануне Пиппен прокомментировал свои высказывания о Джордане в автобиографии, сделав очередной выпад в стороны бывшего партнёра по команде.