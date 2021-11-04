Скотти Пиппен: мы с Майклом Джорданом не близки и никогда таковыми не были

Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен рассказал, что никогда не был близок со своим легендарным одноклубником Майклом Джорданом. Напомним, Пиппен на протяжении последних месяцев жёстко критикует своего бывшего партнёра по «Чикаго Буллз».



«Мы с Майклом Джорданом не близки и никогда таковыми не были», — приводит New York Times слова Пиппена, ссылаясь на отрывок из его новой биографии.



В числе прочего Пиппен заявлял, что Джордан выпустил сверхпопулярный сериал «Последний танец», чтобы противостоять популярности Леброна Джеймса. Также Скотти посетовал на то, что Джордан получил за «Последний танец» $ 10 млн, в то время как он с товарищами по команде, по его же словам, не заработал ни цента.

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