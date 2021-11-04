«Парма» на выезде уверенно обыграла «Опаву» в Кубке Европы ФИБА
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Пермская «Парма» добилась уверенной победы в выездном матче с чешской «Опавой» в рамках Кубка Европы ФИБА. Встреча завершилась со счётом 82:63 (21:11, 22:19, 20:18, 19:15) в пользу российской команды.
Подопечные Казиса Максвитиса создали комфортный отрыв в счёте уже в первой четверти, завершившейся в пользу «Пармы» со счётом 21:11. В следующих двух игровых отрезках команда из Перми спокойно удерживала преимущество, продолжая понемногу его наращивать. В заключительные десять минут игрового времени «Парма» снова прибавила, доведя матч до крупной победы.
Самым результативным игроком в команде победителей стал Джеремайя Хилл, записавший на свой счёт 15 очков. У «Опавы» 20 очков набрал Радован Коурил.
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