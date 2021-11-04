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Джордан — самый богатый спортсмен в истории, Роналду и Месси — в первой десятке

Джордан — самый богатый спортсмен в истории, Роналду и Месси — в первой десятке
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Издание Sportrico опубликовало топ-25 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории. Рейтинг составлен на основе собственных исследований, данных инсайдеров и других медиа, включая Forbes. Заработок каждого спортсмена включает зарплату, призовые, рекламные контракты, роялти, лицензионные отчисления и так далее.

Данные актуальны на 1 июня 2021 года. Гольфист Арнольд Палмер и баскетболист Коби Брайант — два спортсмена, заработок которых рассчитан на момент смерти. В топ-25 есть представители восьми видов спорта, их совокупный доход составляет $ 25,5 млрд.

Топ-25 самых высокооплачиваемых спортсменов мира:

1. Майкл Джордан (баскетбол) – $ 2,62 млрд

2. Тайгер Вудс (гольф) – $ 2,1 млрд

3. Арнольд Палмер (гольф) – $ 1,5 млрд

4. Джек Никлаус (гольф) – $ 1,38 млрд

5. Криштиану Роналду (футбол) – $ 1,24 млрд

6. Флойд Мейвезер-младший (бокс) – $ 1,2 млрд

7. Леброн Джеймс (баскетбол) – $ 1,17 млрд

8. Лионель Месси (футбол) – $ 1,14 млрд

9. Михаэль Шумахер (автоспорт) – $ 1,13 млрд

10. Роджер Федерер (теннис) – $ 1,12 млрд

11. Фил Микельсон (гольф) – $ 1,08 млрд

12. Дэвид Бекхэм (футбол) – $ 1,05 млрд

13. Коби Брайант (баскетбол) – $ 930 млн

14. Шакил О′Нил (баскетбол) – $ 870 млн

15. Грег Норман (гольф) – $ 815 млн

16. Майк Тайсон (бокс) – $ 775 млн

17. Алекс Родригес (бейсбол) – $ 650 млн

18. Мэнни Пакьяо (бокс) – $ 630 млн

19. Кевин Дюрант (баскетбол) – $ 625 млн

20. Льюис Хэмилтон (автоспорт) – $ 620 млн

21. Неймар (футбол) – $ 615 млн

22. Джефф Гордон (автоспорт) – $ 595 млн

23. Оскар де ла Хойя (бокс) – $ 580 млн

24. Пейтон Мэннинг (американский футбол) – $ 570 млн

25. Дерек Джитер (бейсбол) – $ 555 млн

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