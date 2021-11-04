Джордан — самый богатый спортсмен в истории, Роналду и Месси — в первой десятке

Издание Sportrico опубликовало топ-25 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории. Рейтинг составлен на основе собственных исследований, данных инсайдеров и других медиа, включая Forbes. Заработок каждого спортсмена включает зарплату, призовые, рекламные контракты, роялти, лицензионные отчисления и так далее.
Данные актуальны на 1 июня 2021 года. Гольфист Арнольд Палмер и баскетболист Коби Брайант — два спортсмена, заработок которых рассчитан на момент смерти. В топ-25 есть представители восьми видов спорта, их совокупный доход составляет $ 25,5 млрд.
Топ-25 самых высокооплачиваемых спортсменов мира:
1. Майкл Джордан (баскетбол) – $ 2,62 млрд
2. Тайгер Вудс (гольф) – $ 2,1 млрд
3. Арнольд Палмер (гольф) – $ 1,5 млрд
4. Джек Никлаус (гольф) – $ 1,38 млрд
5. Криштиану Роналду (футбол) – $ 1,24 млрд
6. Флойд Мейвезер-младший (бокс) – $ 1,2 млрд
7. Леброн Джеймс (баскетбол) – $ 1,17 млрд
8. Лионель Месси (футбол) – $ 1,14 млрд
9. Михаэль Шумахер (автоспорт) – $ 1,13 млрд
10. Роджер Федерер (теннис) – $ 1,12 млрд
11. Фил Микельсон (гольф) – $ 1,08 млрд
12. Дэвид Бекхэм (футбол) – $ 1,05 млрд
13. Коби Брайант (баскетбол) – $ 930 млн
14. Шакил О′Нил (баскетбол) – $ 870 млн
15. Грег Норман (гольф) – $ 815 млн
16. Майк Тайсон (бокс) – $ 775 млн
17. Алекс Родригес (бейсбол) – $ 650 млн
18. Мэнни Пакьяо (бокс) – $ 630 млн
19. Кевин Дюрант (баскетбол) – $ 625 млн
20. Льюис Хэмилтон (автоспорт) – $ 620 млн
21. Неймар (футбол) – $ 615 млн
22. Джефф Гордон (автоспорт) – $ 595 млн
23. Оскар де ла Хойя (бокс) – $ 580 млн
24. Пейтон Мэннинг (американский футбол) – $ 570 млн
25. Дерек Джитер (бейсбол) – $ 555 млн
- 4 ноября 2021
-
23:38
-
22:51
-
22:42
-
22:35
-
22:30
-
21:49
-
21:48
-
20:53
-
19:47
-
18:11
-
17:26
-
16:45
-
15:45
-
14:52
-
14:16
-
13:56
-
12:51
-
11:56
-
11:30
-
10:47
-
09:36
-
08:55
-
08:49
-
07:48
-
05:39
-
04:40
-
00:50
-
00:07
- 3 ноября 2021
-
23:50
-
23:36
-
22:48
-
21:17
-
21:12
-
20:33
-
20:17