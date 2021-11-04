Димитрис Итудис объяснился после третьего подряд поражения ЦСКА в Евролиге

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением о матче регулярного чемпионата Евролиги с «Фенербахче» (82:91).

«Поздравляю «Фенербахче». Это был тяжёлый матч для нас. Третье поражение подряд в Евролиге. Если вдаваться в подробности, то в начале матча мы неправильно играли в защите. Особенно в первой четверти, когда «Фенербахче» показал точность 90%. Соперники завершили первую половину с точностью около 70%. Мы проанализировали это в перерыве и стали действовать лучше. С точки зрения усилий в концовке матча у нас всё было хорошо.

Как я уже сказал, мы хотим извлечь положительные моменты из этой серии поражений, проанализировать её и исключить отрицательные моменты. Евролига — это длинный марафон. Мы должны оставаться едиными, и будем продолжать это делать. У нас нет времени грустить. Мы должны найти способ исправиться, и мы это сделаем. Спасибо нашим фанатам. Мне жаль, что не смогли подарить им радость победы. Все выкладываемся по максимуму. Мы станем лучше», — цитирует Итудиса Eurohoops.