ЦСКА повторил антирекорд в эпоху Димитриса Итудиса
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Московский ЦСКА на домашней площадке проиграл турецкому «Фенербахче» (82:91) в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Поражение стало для армейцев четвёртым подряд — ранее они уступили АСВЕЛу (68:70), «Монако» (80:97) и «Калеву» (56:67).
ЦСКА повторил свой антирекорд под руководством главного тренера Димитриса Итудиса. Ранее москвичи вместе с греческим специалистом проигрывали четыре матча подряд девять месяцев назад.
Напомним, в матче с «Калевом» ЦСКА установил другой антирекорд, ставший для клуба историческим. 56 набранных командой Итудиса очков стали худшим показателем результативности ЦСКА за всю историю выступлений в чемпионатах страны. Предыдущий антирекорд (60 очков) был установлен в 2012 году в матче с чешским «Нимбурком».
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