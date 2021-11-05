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Евролига. УНИКС проиграл АСВЕЛу, «Милан» победил «Барселону»

Евролига. УНИКС проиграл АСВЕЛу, «Милан» победил «Барселону»
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Французский клуб АСВЕЛ на домашней площадке одержал победу над казанским УНИКСом в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 85:82 (21:24, 18:12, 26:21, 20:25) в пользу команды Теренса Паркера.

Российская команда удачно начала встречу, выиграв первую четверть со счётом 24:21. Второй игровой отрезок УНИКС провёл значительно менее удачно, не изменилась ситуация и после большого перерыва. В четвёртой четверти казанцы попытались отыгрывать отставание, но хозяева оказались сильнее.

Самым результативным игроком в составе хозяев стал Крис Джонс с 25 очками. У гостей 27 очков набрал Марио Хезонья.

Евролига. Регулярный чемпионат. 8-й тур
04 ноября 2021, четверг. 23:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
85 : 82
УНИКС
Казань, Россия
АСВЕЛ: Джонс - 25, Лайти - 19, Окобо - 17, Гист - 6, Кауди - 5, Адетокунбо - 4, Осетковски - 4, Стразель - 3, Ховард - 2, Вембаньяма, Дьо, Лякомб
УНИКС: Хезонья - 27, Браун - 12, Джекири - 12, Канаан - 10, Браун - 9, Списсу - 5, Узинский - 5, Мэйо - 2, Брэнтли, Зайцев, Клименко, Комолов

В параллельном матче итальянский «Милан» на домашнем паркете переиграл испанскую «Барселону» (75:70). Для каталонцев поражение стало вторым подряд. Самым результативным игроком встречи оказался Луиджи Датоме (17 очков).

Евролига. Регулярный чемпионат. 8-й тур
04 ноября 2021, четверг. 22:30 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
75 : 70
Барселона
Барселона, Испания
Олимпия Милан: Датоме - 17, Холл - 16, Митоглу - 11, Шилдс - 11, Родригес - 6, Мелли - 5, Хайнс - 5, Дэниелс - 2, Тарчевски - 2, Билига, Грант, Риччи
Барселона: Дэвис - 12, Миротич - 10, Хэйс - 10, Калатес - 9, Курич - 9, Йокубайтис - 5, Хиггинс - 5, Ориола - 4, Шанлы - 4, Шмитс - 2, Лапровиттола, Мартинес
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