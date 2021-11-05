Евролига. УНИКС проиграл АСВЕЛу, «Милан» победил «Барселону»

Французский клуб АСВЕЛ на домашней площадке одержал победу над казанским УНИКСом в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 85:82 (21:24, 18:12, 26:21, 20:25) в пользу команды Теренса Паркера.



Российская команда удачно начала встречу, выиграв первую четверть со счётом 24:21. Второй игровой отрезок УНИКС провёл значительно менее удачно, не изменилась ситуация и после большого перерыва. В четвёртой четверти казанцы попытались отыгрывать отставание, но хозяева оказались сильнее.



Самым результативным игроком в составе хозяев стал Крис Джонс с 25 очками. У гостей 27 очков набрал Марио Хезонья.

В параллельном матче итальянский «Милан» на домашнем паркете переиграл испанскую «Барселону» (75:70). Для каталонцев поражение стало вторым подряд. Самым результативным игроком встречи оказался Луиджи Датоме (17 очков).