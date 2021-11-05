Чирлидерши танцевали с полотенцами, Итудис выражал удивление. Фото поражения ЦСКА

5 ноября в Москве на стадионе «Арена Мегаспорт» московский ЦСКА проиграл турецкому «Фенербахче» в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 91:82 в пользу подопечных Саши Джорджевича. Поражение стало для армейцев третьим подряд в Евролиге.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением о матче регулярного чемпионата Евролиги с «Фенербахче» (82:91).



«Поздравляю «Фенербахче». Это был тяжёлый матч для нас. Третье поражение подряд в Евролиге. Если вдаваться в подробности, то в начале матча мы неправильно играли в защите. Особенно в первой четверти, когда «Фенербахче» показал точность 90%. Соперники завершили первую половину с точностью около 70%. Мы проанализировали это в перерыве и стали действовать лучше. С точки зрения усилий в концовке матча у нас всё было хорошо», — цитирует Итудиса Eurohoops.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Фенербахче» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.