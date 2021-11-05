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«Лейкерс» без Леброна сенсационно уступили «Оклахоме», «Финикс» обыграл «Хьюстон»

«Лейкерс» без Леброна сенсационно уступили «Оклахоме», «Финикс» обыграл «Хьюстон»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Оклахому-Сити Тандер». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 104:107.

Самым результативным в составе победителей стал Шей Гилджес-Александер, который записал в свой актив 28 очков, Лугенц Дорт набрал 17 очков. Лучшей результативностью в составе хозяев отличился Энтони Дэвис, набравший 29 очков, у Расселла Уэстбрука (27).

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

«Лейкерс» прервал серию из трёх побед подряд, а «Оклахома» наконец-то победила, у команды было два поражения кряду.

В другом матче «Финикс Санз» обыграл дома «Хьюстон Рокетс» со счётом 123:111.

У победителей самый результативный —Девин Букер (27 очков). У гостей — Кевин Портер (20).

НБА - регулярный чемпионат
05 ноября 2021, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
104 : 107
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 29, Уэстбрук - 27, Энтони - 21, Брэдли - 9, Ривз - 8, Эллингтон - 3, Бэйзмор - 2, Монк - 2, Ховард - 2, Джордан - 1, Ариза, Джеймс, Думбуйа, Нанн, Рондо, Хафф, Хортон-Такер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 28, Дорт - 17, Базли - 14, Джером - 14, Уильямс - 13, Фэйворс - 10, Мускала - 6, Гидди - 5, Дек, Крейчи, Маледон, Манн, Покушевски, Роби, Робинсон-Эрл, Уиггинс, Уотсон
НБА - регулярный чемпионат
05 ноября 2021, пятница. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
123 : 111
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Финикс Санз: Букер - 27, Шамет - 19, Бриджес - 16, Эйтон - 16, Джонсон - 12, Макги - 11, Пол - 9, Пэйтон - 6, Краудер - 3, Камински - 2, Надер - 2, Пэйн, Смит, Уэйнрайт, Хатчинсон, Шарич
Хьюстон Рокетс: Портер - 20, Вуд - 18, Грин - 16, Тэйт - 14, Гордон - 12, Шенгюн - 10, Нваба - 8, Огастин - 6, Мартин - 4, Брукс - 3, Гаруба, Кристофер, Мэтьюз, Никс, Тайс, Уолл, Хаус
Комментарии
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