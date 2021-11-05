«Лейкерс» без Леброна сенсационно уступили «Оклахоме», «Финикс» обыграл «Хьюстон»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Оклахому-Сити Тандер». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 104:107.
Самым результативным в составе победителей стал Шей Гилджес-Александер, который записал в свой актив 28 очков, Лугенц Дорт набрал 17 очков. Лучшей результативностью в составе хозяев отличился Энтони Дэвис, набравший 29 очков, у Расселла Уэстбрука (27).
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«Лейкерс» прервал серию из трёх побед подряд, а «Оклахома» наконец-то победила, у команды было два поражения кряду.
В другом матче «Финикс Санз» обыграл дома «Хьюстон Рокетс» со счётом 123:111.
У победителей самый результативный —Девин Букер (27 очков). У гостей — Кевин Портер (20).
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