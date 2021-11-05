Татьяна Кочарян объяснила победы полностью русского состава МБА в Евролиге

Президент МБА Татьяна Кочарян рассказала, за счёт чего команда смогла пробиться в Евролигу без легионеров в составе.
«Размеры зарплат игроков я не могу раскрывать — это всё-таки тайна зачастую. Но давайте скажу иначе. Вся наша команда порой стоит как один игрок топового клуба. Для каждого сотрудника, тренеров, спортсменов в МБА очень важна идеология. У нас очень хорошая опора в виде спортивных школ и наших выпускников. Нам сейчас 9 год, мы вышли в топовый турнир. До сих пор звонят агенты и спрашивают как мы в Евролиге будем играть без легионеров? Там просто нет команд, которые играют только своими. Мы вот только что вернулись, обыграв лучшую команду Италии. Нам не верят, что возможно», — приводит слова Кочарян официальный сайт МБА.
В последнем матче женской Евролиги МБА на выезде обыграл «Венецию» (62:61). Команда с результатом 2-3 занимает шестое место в группе А и претендует на выход в плей-офф.
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