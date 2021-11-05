Эксперт: Майкл Джордан не выиграл бы ни одного титула без Скотти Пиппена

Эксперт ESPN, бывший баскетболист Джален Роуз высказался о шестикратном чемпионе НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппене. По мнению Роуза, у легендарного Майкла Джордана не получилось бы выиграть ни одного титула без помощи Пиппена.
«Он самый неуважаемый из великих игроков всех времен в любом виде спорта. Но Майкл Джордан не выиграл бы ни одного титула без Скотти Пиппена.
Но позвольте мне рассказать вам, почему публика осуждает Скотти Пиппена. Две причины. Во-первых, мы всегда хотим отдать должное лучшему игроку, коим является Майкл. А во-вторых, никто не видел, как Скотти Пиппен делает победный бросок в матче. Когда играешь с Майклом Джорданом, шансов выполнить такой бросок в большинстве случаев просто не остаётся», — сказал Роуз в эфире ESPN.
Ранее критически о Пиппене высказался известный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит.
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