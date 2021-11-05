Расселл Уэстбрук резко ответил журналисту, спросившему его о провальной игре
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук, ставший участником пресс-конференции после матча с клубом «Оклахома-Сити Тандер», не самым деликатным образом ответил журналисту, поинтересовавшемуся о неудачной игре его команды.
«Не задавай вопросов, ответы на которые тебе не нужны», — обратился к представителю прессу Уэстбрук.
Напомним, в матче регулярного чемпионата НБА с «Оклахомой-Сити Тандер»
«Лос-Анджелес» на своей площадке уступил со счётом 104:107. Самым результативным в составе победителей стал Шей Гилджес-Александер, который записал в свой актив 28 очков, Лугенц Дорт набрал 17 очков. Лучшую результативность в составе хозяев показал Энтони Дэвис, набравший 29 очков, у Расселла Уэстбрука (27).
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