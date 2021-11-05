Эксперт объяснил, почему Скотти Пиппен ставит Леброна Джеймса выше Майкла Джордана

Авторитетный спортивный эксперт Макс Келлерман выдвинул свою версию, почему шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен оценивает нынешнего лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса выше, чем своего бывшего товарища по команде — легендарного Майкла Джордана.



«Я всегда думал, что Леброн похож на некую версию Пиппена. Но Леброн на шаг впереди. Пиппен был его ранней версией. Он был отличным распасовщиком, но не лучшим снайпером. В общем, по целому ряду признаков Джеймс напоминает мне усовершенствованную версию Скотти Пиппена. И Пиппен, возможно, где-то внутри чувствует, когда видит Леброна, что этот парень — какая-то версия его самого и использует это, когда хочет поддеть Джордана», — сказал Келлерман в эфире ESPN.

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