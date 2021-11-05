Гомельский отреагировал на мнение о том, что экс-звёзды ЦСКА затаили обиду на Итудиса

Известный российский комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос подписчика, предположившего, что многие звёздные баскетболисты, игравшие в ЦСКА, затаили обиду на главного тренера армейцев Димитриса Итудиса, а потому «стараются за троих» в матчах с бывшим клубом.



«Затаили ли обиду на Итудиса Де Коло, Хайнс, Хиггинс или Родригес, я не знаю. Но действуют они против нашего клуба очень эффективно. Можно объяснить это и тем, что игроки, проведшие в ЦСКА несколько сезонов и ушедшие в другие клубы, хорошо знают, как армейцы будут защищаться против них, и успешно пользуются этим», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



Ранее Гомельский поделился мыслями о крайне неудовлетворительном выступлении ЦСКА в последних матчах регулярного чемпионата Евролиги.

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