Лавар Болл: у Майкла Джордана не было бы шансов против меня один на один

Лавар Болл, отец разыгрывающего «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болла, заявил, что в свои лучшие годы он был непобедим в баскетболе один на один.
«У Майкла Джордана не было бы шансов против меня один на один. Я был двухметровым парнем с весом в 122 кг, мне давался жим лежа 225 кг. Один на один? Вам понадобилась бы помощь. Будь вы хоть Джордж Вашингтон или Иисус, вам не обыграть меня один на один», — цитирует Лавара Болла Fadeaway World.
Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.
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