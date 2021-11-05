Хавьер Паскуаль: это только начало сезона, но игра «Зенита» была великолепна
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился мнением о матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Анадолу Эфес» (90:79).
«Очевидно, мы довольны игрой команды в этом матче, рады победе. Мы серьёзно подошли к этой встрече с самого начала, несмотря на то, что в первой четверти отдали им шесть подборов под нашим кольцом, что держало «Эфес» в игре. Во второй четверти мы улучшили свою игру, а в последней четверти контролировали счёт. Там мы не так здорово играли в защите и нападении, но это нормально. Всё-таки мы пытались использовать преимущество в счёте и замедлить темп игры. Мы возвращаемся домой в хорошем настроении. Это только начало сезона, но игра была великолепна», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».
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