Дабл-даблы Джорджа и Зубаца принесли «Клипперс» разгромную победу над «Миннесотой»
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В Миннеаполисе (США) на стадионе «Таргет-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала на домашнем паркете «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 104:84.
Самый значительный вклад в победу «Клипперс» внесли форварды Пол Джордж (21 очко, 11 подборов и 6 передач) и Ивица Зубац (14 очков и 14 подборов), оформившие дабл-даблы. Наиболее результативным в составе «Тимбервулвз» стал центровой Карл-Энтони Таунс, на счету которого 20 очков, 4 подбора и 4 передачи.
НБА - регулярный чемпионат
06 ноября 2021, суббота. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
84 : 104
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 20, Бисли - 18, Эдвардс - 17, Рид - 8, Беверли - 5, Макдэниелс - 5, Принс - 5, Вандербилт - 2, Маклафлин - 2, Найт - 2, Больмаро, Лейман, Ноуэлл, Окоги, Райт, Расселл
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 21, Джексон - 20, Зубац - 14, Мэнн - 13, Батюм - 12, Бледсо - 9, Кеннард - 8, Хартенштайн - 7, Бостон, Джонсон, Ибака, Коффи, Леонард, Моррис, Престон, Скрабб, Уинслоу
В параллельных матчах «Милуоки Бакс» дома проиграл «Нью-Йорк Никс» (98:113), а «Торонто Рэпторс» на своём паркете уступил в одно очко «Кливленд Кавальерс» (101:102).
НБА - регулярный чемпионат
06 ноября 2021, суббота. 02:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
98 : 113
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 25, Аллен - 22, Нвора - 13, Холидэй - 10, Портис - 6, Хилл - 6, Коннотон - 5, Худ - 5, Адетокунбо - 4, Оджелей - 2, Дивинченцо, Калаицакис, Лопес, Мамукелашвили, Миддлтон, Робинсон
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 32, Роуз - 23, Барретт - 20, Куикли - 9, Фурнье - 7, Ноэль - 6, Топпин - 6, Уокер - 5, Робинсон - 4, Нокс - 1, Бёркс, Гибсон, Гримс, Макбрайд, Саманич, Селден, Симс
НБА - регулярный чемпионат
06 ноября 2021, суббота. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
101 : 102
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Торонто Рэпторс: Ануноби - 23, Ванвлит - 18, Трент-мл. - 17, Барнс - 14, Бэнтон - 11, Ачиува - 5, Флинн - 5, Берч - 4, Михайлюк - 3, Буше - 1, Бонга, Ватанабэ, Горан Драгич, Деккер, Джонсон, Сиакам, Шампани
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 21, Мобли - 18, Осман - 17, Аллен - 16, Рубио - 11, Секстон - 9, Уэйд - 8, Стивенс - 2, Валентайн, Дэвис, Лав, Маркканен, Нембхард, Окоро, Пэнгос, Уиндлер, Фалль
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