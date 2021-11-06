Дабл-даблы Джорджа и Зубаца принесли «Клипперс» разгромную победу над «Миннесотой»

В Миннеаполисе (США) на стадионе «Таргет-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала на домашнем паркете «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 104:84.

Самый значительный вклад в победу «Клипперс» внесли форварды Пол Джордж (21 очко, 11 подборов и 6 передач) и Ивица Зубац (14 очков и 14 подборов), оформившие дабл-даблы. Наиболее результативным в составе «Тимбервулвз» стал центровой Карл-Энтони Таунс, на счету которого 20 очков, 4 подбора и 4 передачи.

В параллельных матчах «Милуоки Бакс» дома проиграл «Нью-Йорк Никс» (98:113), а «Торонто Рэпторс» на своём паркете уступил в одно очко «Кливленд Кавальерс» (101:102).