Эксперт: Яннис — лучший игрок на планете? Он только что проиграл 4 домашних матча подряд!
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Известный американский экспрет Скип Бэйлесс критически высказался о форварде «Милуоки Бакс» Яннисе Адетокунбо.
«Кто-то продолжает говорить мне, что Яннис — лучший игрок на планете и лидер гонки за MVP. Он только что проиграл 4 домашних матча подряд! Лучший? MVP?» — написал Бэйлесс на своей официальной странице в «Твиттере».
В последнем матче «Милуоки Бакс» в домашних стенах проиграл «Нью-Йорк Никс» (98:113). Адетокунбо стал самым результативным игроком своей команды. На счету Янниса 25 очков, 7 подборов, 4 результативные передачи.
Ранее пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации представила рейтинг претендентов на приз самому ценному игроку сезона. Адетокунбо расположился в нём на девятом месте.
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