Жёсткий данк через Шенгелию, убойный блок-шот Хайнса — в топ-10 моментов тура Евролиги

Евролига представила топ-10 моментов восьмого тура регулярного чемпионата.
В подборку вошли эффектные блок-шоты центрового «Зенита» Артураса Гудайтиса и форварда УНИКСа Джаррелла Брэнтли, роскошный пас форварда «Зенита» Матеуша Понитки на атакующего защитника Коннера Фрэнкампа, зрелищная комбинация игроков «Маккаби» Скотти Уилбекина и Деррика Уильямса, сокрушительный путбэк-данк тяжёлого форварда «Зенита» Джордана Мики, доминирующий постер центрового «Фенербахче» Девина Букера через тяжёлого форварда ЦСКА Торнике Шенгелию. Лучший момент тура — оглушительный блок-шот центрового «Милана» Кайла Хайнса на «большом» «Барселоны» Брэндоне Дэвисе.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
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