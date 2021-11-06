Жёсткий данк через Шенгелию, убойный блок-шот Хайнса — в топ-10 моментов тура Евролиги

Евролига представила топ-10 моментов восьмого тура регулярного чемпионата.

В подборку вошли эффектные блок-шоты центрового «Зенита» Артураса Гудайтиса и форварда УНИКСа Джаррелла Брэнтли, роскошный пас форварда «Зенита» Матеуша Понитки на атакующего защитника Коннера Фрэнкампа, зрелищная комбинация игроков «Маккаби» Скотти Уилбекина и Деррика Уильямса, сокрушительный путбэк-данк тяжёлого форварда «Зенита» Джордана Мики, доминирующий постер центрового «Фенербахче» Девина Букера через тяжёлого форварда ЦСКА Торнике Шенгелию. Лучший момент тура — оглушительный блок-шот центрового «Милана» Кайла Хайнса на «большом» «Барселоны» Брэндоне Дэвисе.

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