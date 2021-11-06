Турецкий эксперт: для «Фенербахче» стало традицией обыгрывать ЦСКА в Москве. Чистая победа

Турецкий эксперт Исмаил Шенол высказался о победе «Фенербахче» в матче регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА (91:82).
«Для «Фенербахче» стало традицией обыгрывать ЦСКА в Москве. Чистая победа», — приводятся слова турецкого эксперта на странице beIN SPORTS Türkiye в «Твиттере».
Уступив дома «Фенербахче», ЦСКА потерпел третье подряд поражение в Евролиге и четвёртое, если учитывать результаты в Единой лиге ВТБ — красно-синие проигрывали АСВЕЛу (68:70), «Монако» (80:97) и «Калеву» (56:67).
Армейцы повторили свой антирекорд под руководством главного тренера Димитриса Итудиса. Ранее москвичи вместе с греческим специалистом проигрывали четыре матча подряд девять месяцев назад.
Ранее известный российский комментатор Владимир Гомельский рассказал, кто несёт ответственность за провальный результат ЦСКА.
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