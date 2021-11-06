Определён MVP 8-го тура Евролиги

Защитник АСВЕЛа Крис Джонс стал MVP 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.



В матче с УНИКСом (85:82) Джонс записал на свой счёт 25 очков (8/10 двухочковых, 1/4 трёхочковых, 6/7 штрафных), 3 подбора и 3 передачи при рейтинге эффективности 27 баллов. Американский баскетболист проводит второй сезон в Евролиге и впервые признаётся самым ценным игроком раунда.



Более высокую эффективность в 8-м туре показали форвард ЦСКА Уилл Клайберн (34 балла) и форвард УНИКСа Марио Хезонья (29 баллов), однако они не смогли стать MVP из-за проигрышей своих команд. В пятёрку лучших игроков тура также вошли тяжёлый форвард «Маккаби» Деррик Уильямс (26 баллов) и центровой «Фенербахче» Ян Веселы (23 балла).

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