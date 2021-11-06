Определён MVP 8-го тура Евролиги

Защитник АСВЕЛа Крис Джонс стал MVP 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.
В матче с УНИКСом (85:82) Джонс записал на свой счёт 25 очков (8/10 двухочковых, 1/4 трёхочковых, 6/7 штрафных), 3 подбора и 3 передачи при рейтинге эффективности 27 баллов. Американский баскетболист проводит второй сезон в Евролиге и впервые признаётся самым ценным игроком раунда.
Более высокую эффективность в 8-м туре показали форвард ЦСКА Уилл Клайберн (34 балла) и форвард УНИКСа Марио Хезонья (29 баллов), однако они не смогли стать MVP из-за проигрышей своих команд. В пятёрку лучших игроков тура также вошли тяжёлый форвард «Маккаби» Деррик Уильямс (26 баллов) и центровой «Фенербахче» Ян Веселы (23 балла).
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
- 6 ноября 2021
-
15:28
-
15:15
-
14:10
-
13:32
-
13:07
-
12:03
-
11:16
-
10:18
-
09:35
-
07:32
-
05:44
-
04:38
-
01:46
-
00:48
- 5 ноября 2021
-
23:53
-
23:02
-
22:14
-
21:43
-
20:21
-
18:38
-
17:46
-
17:06
-
16:41
-
15:37
-
14:47
-
13:55
-
12:51
-
12:03
-
11:34
-
10:24
-
09:25
-
09:00
-
08:10
-
06:52
-
00:47