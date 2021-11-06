Владимир Гомельский ответил на вопрос, нужно ли увольнять Димитриса Итудиса из ЦСКА

Известный российский комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о целесообразности для ЦСКА уволнять главного тренера — Димитриса Итудиса, ответив на соответствующий вопрос подписчика.



«Решение о смене тренера, особенно по ходу сезона, принимают не болельщики или журналисты, а менеджмент клуба. И принимать такое решение можно только тогда, когда есть стопроцентная уверенность в том, что новый главный найден и согласен.



Хочу провести параллель между ЦСКА и Эфесом в этом сезоне. Тренер Атаман не захотел ничего менять по сравнению с прошлым, победным сезоном. Игра «Эфеса» не поменялась совсем, соперники проанализировали эту игру и готовы к ней. ЦСКА старался усилить состав, но не поменял тактику игры в атаке. Та же картина: соперники знают, чего ожидать и готовятся. Менять рисунок игры можно и по ходу сезона. Нужно ли менять тренера при этом — я не уверен», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Новость по теме Гомельский отреагировал на мнение о том, что экс-звёзды ЦСКА затаили обиду на Итудиса