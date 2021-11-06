Определён лучший игрок Единой лиги ВТБ в сентябре и октябре по версии болельщиков

Единая лига ВТБ провела голосование на звание лучшего игрока чемпионата в сентябре и октябре по мнению болельщиков, сообщает официальный сайт турнира.



Титул первого MVP сезона-2021/2022, по мнению болельщиков, получил защитник казанского УНИКСа Лоренцо Браун — за него проголосовали 20,8%. На втором месте расположился защитник саратовского «Автодора» Кенни Чери (19,5%), на третьем — Михаил Кулагин из «Нижнего Новгорода» (17,1%).



Лоренцо Браун провёл четыре матча в Единой лиге ВТБ в сентябре и октябре и помог УНИКСу добиться трёх побед. В среднем Лоренцо Браун набирал 18,5 очка при 50% трехочковых, совершал 4,3 подбора и отдавал 5,5 передачи. Средняя эффективность защитника в этих матчах составила 22 балла.