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Домантас Сабонис показал специальные кроссовки в честь отца Арвидаса

Домантас Сабонис показал специальные кроссовки в честь отца Арвидаса
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Форвард «Индианы Пэйсерс» Домантас Сабонис перед матчем регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трейл Блэйзерс» появился перед репортёрами в специальной паре обуви, посвящённой отцу — легенде литовского и мирового баскетбола Арвидасу Сабонису.

Данная акция была не случайной — Сабонис — старший провёл семь сезонов в составе «Портленда» в НБА.

По итогам матча «Портленд Трэйл Блэйзерс» победил «Индиану Пэйсерс» (110:106).

«Портленд Трейл Блэйзерс» выбрал Арвидаса Сабониса на драфте НБА 1986-го года, однако он отправился в испанскую лигу, где провёл шесть сезонов. В течение трёх лет Арвидас выступал за «Вальядолид» (1989-1992), затем отыграл три года за «Реал Мадрид» (1992-1995). В 1995-м году он всё же отправился в США, где поиграл за «Портленд», а в 2003-м году окончательно уехал из США, вернувшись в «Жальгирис».

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