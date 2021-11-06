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Кайл Корвер назвал выгодное преимущество Леброна Джеймса над Майклом Джорданом

Кайл Корвер назвал выгодное преимущество Леброна Джеймса над Майклом Джорданом
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Бывший баскетболист НБА Кайл Корвер сравнил Леброна Джеймса и Майкла Джордана.

«Одно дело — добраться до вершины. Другое — остаться на ней. Думаю, что то, что делает Леброна более великим — это то, что его самым большим достижением является умение начать всё сначала. Его способность полностью восстанавливаться ментально, физически и духовно изо дня в день просто необычайна.

Майклу Джордану пришлось сделать перерыв в карьере после трёх титулов. Я здесь не для того, чтобы сравнивать Майкла и Леброна. Но стоит посмотреть на что, что делает Леброн. Он легко абстрагируется от внешних факторов. Он так много раз выходил в финал и становился MVP. Для меня это самое большое его достижение. Это показывает его способность двигаться дальше. Мысленно оставаться сосредоточенным на работе, чтобы продолжать делать то, что он делает», — цитирует Корвера Fadeaway World.

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