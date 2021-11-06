Кайл Корвер назвал выгодное преимущество Леброна Джеймса над Майклом Джорданом

Бывший баскетболист НБА Кайл Корвер сравнил Леброна Джеймса и Майкла Джордана.
«Одно дело — добраться до вершины. Другое — остаться на ней. Думаю, что то, что делает Леброна более великим — это то, что его самым большим достижением является умение начать всё сначала. Его способность полностью восстанавливаться ментально, физически и духовно изо дня в день просто необычайна.
Майклу Джордану пришлось сделать перерыв в карьере после трёх титулов. Я здесь не для того, чтобы сравнивать Майкла и Леброна. Но стоит посмотреть на что, что делает Леброн. Он легко абстрагируется от внешних факторов. Он так много раз выходил в финал и становился MVP. Для меня это самое большое его достижение. Это показывает его способность двигаться дальше. Мысленно оставаться сосредоточенным на работе, чтобы продолжать делать то, что он делает», — цитирует Корвера Fadeaway World.
- 6 ноября 2021
-
20:58
-
19:58
-
18:58
-
17:36
-
17:05
-
16:26
-
15:28
-
15:15
-
14:10
-
13:32
-
13:07
-
12:03
-
11:16
-
10:18
-
09:35
-
07:32
-
05:44
-
04:38
-
01:46
-
00:48
- 5 ноября 2021
-
23:53
-
23:02
-
22:14
-
21:43
-
20:21
-
18:38
-
17:46
-
17:06
-
16:41
-
15:37
-
14:47
-
13:55
-
12:51
-
12:03
-
11:34