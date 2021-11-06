Андрей Воронцевич высказался о противостоянии с ЦСКА, в котором провёл 14 лет

Форвард УНИКСа Андрей Воронцевич высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со своим бывшим клубом — московским ЦСКА, в составе которого он провёл 14 лет.
«ЦСКА – лидер и действующий чемпион Единой лиги ВТБ. Армейцы всегда борются за самые высокие места во всех турнирах, в которых участвуют. Мы с уважением относимся к сопернику, но в то же время постараемся навязать гостям свою игру и добиться победы. Не сомневаюсь, что это будет интересный и зрелищный поединок, а также приглашаю казанских болельщиков поддержать нас в воскресенье на трибунах «Баскет-холла». Не сказал бы, что встреча с ЦСКА для меня является особенно принципиальной. Сейчас в баскетболе нет слабых команд, поэтому я максимально серьёзно настраиваюсь на любой матч как в Евролиге, так и в Лиге ВТБ», — цитирует Воронцевича официальный сайт УНИКСа.
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