«Хьюстон» проиграл «Денверу», потерпев седьмое поражение подряд

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 95:94.

В составе победителей самым результативным стал Никола Йокич, который оформил дабл-дабл из 28 очков и 14 подборов. Уилл Бартон записал в свой актив 15 очков. В составе проигравшей команды самым результативным стал Даниэль Тайс, набравший 18 очков. Кристан Вуд оформил дабл-дабл из 12 очков и 17 подборов.

«Денвер» одержал первую победу после двух матчей. «Хьюстон», в свою очередь, потерпел седьмое поражение подряд.

В следующем матче «Денвер» встретится с «Майами Хит». А «Хьюстон» сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз».