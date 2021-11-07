«Хьюстон» проиграл «Денверу», потерпев седьмое поражение подряд
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Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 95:94.
В составе победителей самым результативным стал Никола Йокич, который оформил дабл-дабл из 28 очков и 14 подборов. Уилл Бартон записал в свой актив 15 очков. В составе проигравшей команды самым результативным стал Даниэль Тайс, набравший 18 очков. Кристан Вуд оформил дабл-дабл из 12 очков и 17 подборов.
«Денвер» одержал первую победу после двух матчей. «Хьюстон», в свою очередь, потерпел седьмое поражение подряд.
В следующем матче «Денвер» встретится с «Майами Хит». А «Хьюстон» сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз».
НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2021, воскресенье. 00:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
95 : 94
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Денвер Наггетс: Йокич - 28, Бартон - 15, Гордон - 9, Моррис - 9, Грин - 8, Грин - 8, Кампаццо - 8, Дозьер - 6, Портер - 2, Хиланд - 2, Бол, Корнели, Маррей, Ннаджи, Риверс, Ховард, Чанчар
Хьюстон Рокетс: Тайс - 18, Вуд - 12, Гордон - 12, Мартин - 11, Тэйт - 10, Грин - 9, Шенгюн - 9, Портер - 6, Огастин - 5, Нваба - 2, Брукс, Гаруба, Кристофер, Мэтьюз, Никс, Уолл, Хаус
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