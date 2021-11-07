«Чикаго» уступил «Филадельфии», «Майами» обыграл «Юту»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Юту Джаз». Встреча прошла в Майами на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 118:115.



Самым результативным в составе победителей стал Тайлер Хироу, который записал в свой актив 29 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отличился Донован Митчелл, набравший 37 очков.



В другом матче регулярного чемпионата НБА «Чикаго Буллз» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 105:114.



Самым результативным в составе победителей стал Джоэл Эмбиид, который записал в свой актив 30 очков. Лучшей результативностью в составе хозяев отличился Зак Лавин, набравший 32 очка.