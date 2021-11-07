Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Чикаго» уступил «Филадельфии», «Майами» обыграл «Юту»

«Чикаго» уступил «Филадельфии», «Майами» обыграл «Юту»
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Юту Джаз». Встреча прошла в Майами на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 118:115.

Самым результативным в составе победителей стал Тайлер Хироу, который записал в свой актив 29 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отличился Донован Митчелл, набравший 37 очков.

В другом матче регулярного чемпионата НБА «Чикаго Буллз» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 105:114.

Самым результативным в составе победителей стал Джоэл Эмбиид, который записал в свой актив 30 очков. Лучшей результативностью в составе хозяев отличился Зак Лавин, набравший 32 очка.

НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2021, воскресенье. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
118 : 115
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Майами Хит: Хироу - 29, Батлер - 27, Лоури - 20, Адебайо - 17, Мартин - 9, Такер - 6, Моррис - 4, Дедмон - 3, Робинсон - 3, Винсент, Гарретт, Окпала, Оладипо, Страс, Хаслем, Юртсевен
Юта Джаз: Митчелл - 37, Конли - 18, Богданович - 16, О'Нил - 15, Гобер - 8, Кларксон - 7, Уайтсайд - 6, Пэскелл - 5, Инглс - 3, Азубуике, Батлер, Гэй, Они, Фиттс, Форрест, Хьюз
НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
105 : 114
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Чикаго Буллз: Лавин - 32, Дерозан - 25, Джонс - 12, Вучевич - 11, Карузо - 9, Болл - 8, Брэдли - 4, Грин - 2, Досунму - 2, Браун, Джонсон, Дотсон, Кук, Симонович, Томас, Уайт, Уильямс
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 30, Коркмаз - 25, Милтон - 13, Ньянг - 12, Карри - 11, Макси - 10, Рид - 10, Драммонд - 3, Бэсси, Грин, Джо, Риллер, Симмонс, Спрингер, Тибулл, Харрис, Хенри
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021