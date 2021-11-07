Отстранённый за отказ вакцинироваться Кайри Ирвинг может принять участие в Матче звёзд НБА
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Защитник «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг, который отказывается проходить вакцинацию от коронавируса и оттого не имеющий возможности принимать участие в матчах своей команды, может сыграть в Матче звёзд Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на свои источники в лиге и в «Бруклине».
Возможность для Ирвинга принять участие в Матче всех звёзд НБА сохраняется ввиду того, что игрок числится в составе «Нетс».
Напомним, «Бруклин» принял решение отстранить Ирвинга от всех матчей сезона, отказавшись от идеи с частичной занятостью баскетболиста. Пока неизвестно, что будет с карьерой Ирвинга дальше.
Ранее недавно избранный мэр Нью-Йорка Эрик Адамс высказался о ситуации с Кайри.
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