Рейтинг Расселла Уэстбрука в NBA 2K22 снизился после провального старта сезона

Рейтинг разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселла Уэстбрука упал с 86 до 84 в игре NBA 2K22.
Причиной падения показателей в популярной игре является его крайне неудачный старт вместе с «Лейкерс». В нынешнем сезоне Уэстбрук набирает в среднем 19 очков за матч, выполняет 8,5 подбора, а также отдаёт 7,9 результативные передачи.
Лидером рейтинга NBA 2K22 является звёздный форвард «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс (96). Столько же баллов у форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта и разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.
Напомним, сегодня, 7 ноября, завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Лейкерс». Встреча прошла в Портленде на стадионе «Мода-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 105:90. Из-за этого поражения «Лос-Анджелес» опустился за пределы зоны плей-офф на Западе. Команда сейчас занимает 19-е место.
- 7 ноября 2021
-
10:54
-
10:02
-
08:34
-
05:44
-
02:54
-
00:30
- 6 ноября 2021
-
23:40
-
22:26
-
21:50
-
20:58
-
19:58
-
18:58
-
17:36
-
17:05
-
16:26
-
15:28
-
15:15
-
14:10
-
13:32
-
13:07
-
12:03
-
11:16
-
10:18
-
09:35
-
07:32
-
05:44
-
04:38
-
01:46
-
00:48
- 5 ноября 2021
-
23:53
-
23:02
-
22:14
-
21:43
-
20:21
-
18:38