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Рейтинг Расселла Уэстбрука в NBA 2K22 снизился после провального старта сезона

Рейтинг Расселла Уэстбрука в NBA 2K22 снизился после провального старта сезона
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Рейтинг разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселла Уэстбрука упал с 86 до 84 в игре NBA 2K22.

Причиной падения показателей в популярной игре является его крайне неудачный старт вместе с «Лейкерс». В нынешнем сезоне Уэстбрук набирает в среднем 19 очков за матч, выполняет 8,5 подбора, а также отдаёт 7,9 результативные передачи.

Лидером рейтинга NBA 2K22 является звёздный форвард «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс (96). Столько же баллов у форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта и разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.

Напомним, сегодня, 7 ноября, завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Лейкерс». Встреча прошла в Портленде на стадионе «Мода-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 105:90. Из-за этого поражения «Лос-Анджелес» опустился за пределы зоны плей-офф на Западе. Команда сейчас занимает 19-е место.

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