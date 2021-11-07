Экс-игрок «Детройта» объяснил, почему не смотрел «Последний танец» с Майклом Джорданом

Бывший игрок «Детройт Пистонс» Рик Махорн признался, что не смотрел мини-сериал «Последний танец». По словам Махорна, он не стал этого делать, так как считает, что цель этой киноработы — лишь прославлять легендарного игрока «Чикаго Буллз» Майкла Джордана.
«Да, я действительно не смотрел «Последний танец», ведь я не смогу потом вернуть потраченные на него 10 часов своей жизни. Я много чего смотрю, но не «Последний танец». Ведь его единственная цель — прославление Майкла Джордана», — сказал Махорн в интервью.
Ранее легендарный баскетболист Скотти Пиппен предположил, какую цель ставил Майкл Джордан в документальном спортивном мини-сериале «Последний танец». По мнению Пиппена, Джордан выпустил его, чтобы противостоять популярности Леброна Джеймса.
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