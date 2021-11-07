ЦСКА установил антирекорд последних 20 лет

ЦСКА на выезде проиграл УНИКСу (64:69) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

ЦСКА потерпел пять поражений подряд во всех турнирах. Трижды армейцы уступили в Евролиге, ещё два раза – в Единой лиге ВТБ. Это повторение самой длинной серии поражений для клуба с сезона-2000/2001. Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис также обновил антирекорд по количеству проигрышей подряд за время работы в команде.

Самым результативным игроком матча стал защитник УНИКСа Айзея Канаан, набравший 25 очков. У ЦСКА больше всех очков на счету форварда Уилла Клайберна и разыгрывающего Габриэля Лундберга (по 15). УНИКС после шести матчей возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ, имея в активе пять побед и одно поражение. ЦСКА с четырьмя победами при двух поражениях находится на втором месте.