Велимир Перасович высказался о победе над ЦСКА, потерявшим лидерство в Лиге ВТБ

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился мнением о матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА (69:64).

«Мы плохо начали, в нападении действовали без уверенности. Баскетболисты ЦСКА отлично бежали, и нам удалось остановить их только в концовке. Очень довольны итоговым результатом. Победу нам принесла качественная и агрессивная защита», — приводит слова Перасовича официальный сайт УНИКСа.

Самым результативным игроком матча стал защитник УНИКСа Айзея Канаан, набравший 25 очков. У ЦСКА больше всех очков на счету форварда Уилла Клайберна и разыгрывающего Габриэля Лундберга (по 15). УНИКС после шести матчей возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ, имея в активе пять побед и одно поражение. ЦСКА с четырьмя победами при двух поражениях находится на втором месте.