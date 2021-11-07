Назван лучший баскетболист века по игре в концовках. Карри — на восьмом месте

Известное североамериканское Bleacher Report составило рейтинг лучших баскетболистов XXI века по игре в концовках матчей. Рейтинг из лучших восьми игроков составлялся на основе количества и качества реализации важных бросков в концовках игр.



Возглавил рейтинг звёздный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, на третьем месте — легендарный Коби Брайант. Замкнул топ-8 лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри.



Рейтинг лучших баскетболистов XXI века по игре в концовках:



1. Леброн Джеймс

2. Дэмьен Лиллард

3. Коби Брайант

4. Рэй Аллен

5. Дирк Новицки

6. Пол Пирс

7. Кевин Дюрант

8. Стефен Карри.



Ранее ESPN составил рейтинг лучших снайперов НБА за последние 25 лет. Карри возглавил рейтинг, вторым стал Рэй Аллен.

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