Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Аналитик НБА: Кевин Дюрант совершил большую ошибку

Аналитик НБА: Кевин Дюрант совершил большую ошибку
Комментарии

Известный аналитик НБА Колин Каутхард выразил мнение, что звёздный Кевин Дюрант допустил ошибку, решив покинуть «Голден Стэйт Уорриорз». Напомним, сейчас Дюрант выступает за «Бруклин Нетс».

«Сразу, когда Дюрант решил покинуть Стефена Карри и отправиться к Кайри Ирвингу, я сказал, что ничего не получится. Будет весело, но результата добиться не удастся. У «Голден Стэйт» команда была намного лучше, чем у «Бруклина». Учитывая, как странно сейчас действуют Ирвинг и Джеймс Харден, решение Дюранта выглядит большой ошибкой.

Хардену 32 года, теперь его основной способ игры запретили правилами. Ослабший Харден, неуправляемый Ирвинг и не самый сильный тренер — вот что сейчас есть у Дюранта», — приводит слова аналитика FOX Sports.

Новость по теме
НБА назвала нового фаворита гонки за MVP вместо потерявшего лидерство Карри
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021