Аналитик НБА: Кевин Дюрант совершил большую ошибку

Известный аналитик НБА Колин Каутхард выразил мнение, что звёздный Кевин Дюрант допустил ошибку, решив покинуть «Голден Стэйт Уорриорз». Напомним, сейчас Дюрант выступает за «Бруклин Нетс».



«Сразу, когда Дюрант решил покинуть Стефена Карри и отправиться к Кайри Ирвингу, я сказал, что ничего не получится. Будет весело, но результата добиться не удастся. У «Голден Стэйт» команда была намного лучше, чем у «Бруклина». Учитывая, как странно сейчас действуют Ирвинг и Джеймс Харден, решение Дюранта выглядит большой ошибкой.



Хардену 32 года, теперь его основной способ игры запретили правилами. Ослабший Харден, неуправляемый Ирвинг и не самый сильный тренер — вот что сейчас есть у Дюранта», — приводит слова аналитика FOX Sports.

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