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«Вашингтон» победил «Милуоки», «Кливленд» крупно обыграл на выезде «Никс»

«Вашингтон» победил «Милуоки», «Кливленд» крупно обыграл на выезде «Никс»
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал на своём паркете «Милуоки Бакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 101:94.

Наиболее значимый вклад в победу «Вашингтона» внёс защитник Брэдли Бил – 30 очков, 5 подборов и 8 передач. Дабл-даблом удалось отметиться лёгкому форварду «столичных» Кайлу Кузме, на счету которого 15 очков, 10 подборов и 5 передач.

В составе «Милуоки» лучшей результативностью отметились Яннис Адетокунбо (29 очков, 18 подборов и 5 передач) и Бобби Портис (13 очков, 13 подборов и 2 передачи).

НБА - регулярный чемпионат
08 ноября 2021, понедельник. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
101 : 94
Милуоки Бакс
Милуоки
Вашингтон Уизардс: Бил - 30, Кузма - 15, Харрелл - 15, Гэффорд - 11, Холидей - 7, Динвидди - 6, Кисперт - 5, Колдуэлл-Поуп - 5, Нето - 4, Авдия - 3, Брайант, Гилл, Дав. Бертанс, Тодд, Уинстон, Хатимура, Ээи
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 29, Аллен - 19, Холидэй - 14, Портис - 13, Коннотон - 7, Хилл - 6, Нвора - 3, Оджелей - 3, Адетокунбо, Дивинченцо, Калаицакис, Лопес, Мамукелашвили, Миддлтон, Робинсон, Худ

В параллельных матчах «Кливленд Кавальерс» на выезде крупно обыграл «Нью-Йорк Никс» (126:109) благодаря дабл-даблу Рики Рубио (37 очков, 3 подбора и 10 передач), «Орландо Мэджик» сломил сопротивление «Юты Джаз» (107:100), забрав заключительную четверть с разницей «+17», а «Индиана Пэйсерс» победила «Сакраменто Кингз» (94:91).

НБА - регулярный чемпионат
08 ноября 2021, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
109 : 126
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 19, Роуз - 17, Фурнье - 15, Куикли - 12, Топпин - 11, Бёркс - 10, Робинсон - 8, Барретт - 6, Гримс - 6, Ноэль - 5, Walker, Гибсон, Макбрайд, Нокс, Саманич, Селден, Симс
Кливленд Кавальерс: Рубио - 37, Мобли - 26, Аллен - 18, Гарлэнд - 16, Уиндлер - 9, Секстон - 8, Уэйд - 6, Валентайн - 2, Осман - 2, Стивенс - 2, Дэвис, Лав, Маркканен, Нембхард, Окоро, Пэнгос, Фалль
НБА - регулярный чемпионат
08 ноября 2021, понедельник. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
107 : 100
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Орландо Мэджик: Энтони - 33, Картер - 22, Вагнер - 10, Бамба - 9, Харрис - 8, Хэмптон - 8, Саггс - 6, Океке - 4, Росс - 4, Вагнер - 3, Айзек, Браздейкис, Картер-Уильямс, Лопес, Мур, Мюлдер, Фульц
Юта Джаз: Гобер - 21, Митчелл - 21, О'Нил - 14, Богданович - 13, Уайтсайд - 12, Кларксон - 6, Пэскелл - 6, Инглс - 5, Форрест - 2, Азубуике, Батлер, Гэй, Конли, Они, Фиттс, Хьюз
НБА - регулярный чемпионат
08 ноября 2021, понедельник. 02:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
91 : 94
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Сакраменто Кингз: Барнс - 22, Фокс - 17, Халибёртон - 17, Хилд - 17, Холмс - 11, Лень - 5, Митчелл - 2, Багли III, Вудард, Джонс, Дэвис, Кета, Кинг, Мету, Рэмси, Томпсон, Харклесс
Индиана Пэйсерс: ЛеВерт - 22, Макконнелл - 18, Сабонис - 17, Дуарте - 15, Тёрнер - 12, Холидэй - 5, Крэйг - 2, Лэмб - 2, Уонамэйкер - 1, Битадзе, Бриссетт, Брогдон, Вашингтон, Джарро, Джексон, Мартин, Уоррен
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