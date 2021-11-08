«Вашингтон» победил «Милуоки», «Кливленд» крупно обыграл на выезде «Никс»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал на своём паркете «Милуоки Бакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 101:94.
Наиболее значимый вклад в победу «Вашингтона» внёс защитник Брэдли Бил – 30 очков, 5 подборов и 8 передач. Дабл-даблом удалось отметиться лёгкому форварду «столичных» Кайлу Кузме, на счету которого 15 очков, 10 подборов и 5 передач.
В составе «Милуоки» лучшей результативностью отметились Яннис Адетокунбо (29 очков, 18 подборов и 5 передач) и Бобби Портис (13 очков, 13 подборов и 2 передачи).
В параллельных матчах «Кливленд Кавальерс» на выезде крупно обыграл «Нью-Йорк Никс» (126:109) благодаря дабл-даблу Рики Рубио (37 очков, 3 подбора и 10 передач), «Орландо Мэджик» сломил сопротивление «Юты Джаз» (107:100), забрав заключительную четверть с разницей «+17», а «Индиана Пэйсерс» победила «Сакраменто Кингз» (94:91).
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