«Оклахома» дома обыграла «Сан-Антонио»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Оклахома Сити Тандер» принимала «Сан-Антонио Спёрс». Встреча прошла в Оклахоме-сити на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 99:94.
Самым результативным в составе победителей стал чех Вит Крейчи, который записал в свой актив 20 очков. У Шея Гилджес-Александра — 14 заработанных очков. Лучшей результативностью в составе гостей отличился Келдон Джонсон, набравший 22 очка. У Лонни Уокера — 15 набранных очков.
Стоит отметить, что «Оклахома» добивается второй победы кряду, «Сан-Антонио» же данным результатом прерывает своё победное шествие, которое стартовало в предыдущей игре.
Следующий матч гости проведут 11 ноября с «Сакраменто Кингз», а «Оклахома» отправится 11 ноября к «Нью-Орлеан Пеликанс».
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