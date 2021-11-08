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«Оклахома» дома обыграла «Сан-Антонио»

«Оклахома» дома обыграла «Сан-Антонио»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Оклахома Сити Тандер» принимала «Сан-Антонио Спёрс». Встреча прошла в Оклахоме-сити на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 99:94.

Самым результативным в составе победителей стал чех Вит Крейчи, который записал в свой актив 20 очков. У Шея Гилджес-Александра — 14 заработанных очков. Лучшей результативностью в составе гостей отличился Келдон Джонсон, набравший 22 очка. У Лонни Уокера — 15 набранных очков.

Стоит отметить, что «Оклахома» добивается второй победы кряду, «Сан-Антонио» же данным результатом прерывает своё победное шествие, которое стартовало в предыдущей игре.

Следующий матч гости проведут 11 ноября с «Сакраменто Кингз», а «Оклахома» отправится 11 ноября к «Нью-Орлеан Пеликанс».

НБА - регулярный чемпионат
08 ноября 2021, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
99 : 94
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Мускала - 20, Гилджес-Александер - 14, Дорт - 13, Робинсон-Эрл - 13, Базли - 11, Джером - 9, Гидди - 7, Уильямс - 7, Покушевски - 3, Фэйворс - 2, Дек, Крейчи, Маледон, Манн, Роби, Уиггинс, Уотсон
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 22, Уокер - 15, Ойбанкс - 14, Макдермотт - 10, Мюррей - 10, Янг - 10, Васселл - 6, Форбс - 3, Бэйтс-Диоп - 2, Джонс - 2, Кейкок, Коллинс, Ландейл, Примо, Пёлтль, Уайт, Уискэмп
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