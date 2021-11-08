«Клипперс» обыграли «Шарлотт», добыв четвёртую победу подряд

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 120:106.
Самым результативным в составе победителей стал Пол Джордж, который записал в свой актив 20 очков. У Реджи Джексона — 19 заработанных очков. Лучшей результативностью в составе гостей отличились Майлз Бриджес и Ламело Болл, набравшие по 21 очку. У Терри Розира — 17 набранных очков.
Стоит отметить, что «Клипперс» добыли четвёртую победу подряд в регулярном чемпионате, а «Шарлотт», наоборот, продлил серию из поражений до четырёх.
Следующий матч гости проведут 9 ноября с «Лейкерс», а «Клипперс» 10 ноября примут «Портленд Трэйл Блэйзерс».
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