Названа следующая звезда НБА, которая выставит запрос на обмен

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард может в ближайшее время выставить запрос на обмен, о чём сообщил журналист Кевин О`Коннор.



«Тон высказываний Лилларда изменился. Раньше он не исключал, что покинет „Портленд“, теперь же горячо уверяет, что останется в клубе до конца. Но на самом деле лига уже готовится, что Дэмьен подаст запрос на обмен. Некоторые функционеры считают, что высказывания Лилларда — часть стратегии клубного офиса „Портленда“, направленная на повышение стоимости баскетболиста. „Блэйзерс“ хотят создать себе преимущество, чтобы им было легче заполучить взамен Лилларда нужного им игрока», — написал журналист.



Ранее Лиллард прокомментировал призывы бросить «Портленд» и перейти в «Филадельфию».

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