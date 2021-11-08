Названа следующая звезда НБА, которая выставит запрос на обмен
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Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард может в ближайшее время выставить запрос на обмен, о чём сообщил журналист Кевин О`Коннор.
«Тон высказываний Лилларда изменился. Раньше он не исключал, что покинет „Портленд“, теперь же горячо уверяет, что останется в клубе до конца. Но на самом деле лига уже готовится, что Дэмьен подаст запрос на обмен. Некоторые функционеры считают, что высказывания Лилларда — часть стратегии клубного офиса „Портленда“, направленная на повышение стоимости баскетболиста. „Блэйзерс“ хотят создать себе преимущество, чтобы им было легче заполучить взамен Лилларда нужного им игрока», — написал журналист.
Ранее Лиллард прокомментировал призывы бросить «Портленд» и перейти в «Филадельфию».
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