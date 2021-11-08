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Сергей Кущенко высказался о серии поражений ЦСКА

Сергей Кущенко высказался о серии поражений ЦСКА
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился впечатлениями после матча ЦСКА и УНИКСа (64:69). Для армейцев поражение стало пятым подряд.

«У ЦСКА действительно сложное положение, которое имеет объективные причины. Другое дело, что у армейцев были сезоны и похуже – и выкарабкивались. Думаю, ЦСКА нужно какое-то время, чтобы вернуться в свой ритм, а для этого просто необходимо время.

У команды, конечно, не хватает энергии игрокам, которые заканчивали тяжёлый матч. Лидеры играют столько, что на последние минуты просто не хватает сил – это объективная история. Но матч в Казани – это украшение недели и всего чемпионата.

УНИКС сегодня выходит в лидеры Лиги ВТБ по качеству баскетбола. Команда постепенно приобретает краски, которые хочет видеть тренер. Видно было, что УНИКС не ломался до конца и верил, а в концовке выдержал ключевые атаки и забил свои броски. Тот же Джекири в решающие моменты взял подбор и забил штрафные – это показывает желание побеждать», – цитирует Кущенко официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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